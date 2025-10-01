Oriana Sabatini e Paulo Dybala diventeranno genitori per la prima volta

Con un video pubblicato sui social, la cantante argentina e il calciatore della Roma hanno annunciato che presto diventeranno mamma e papà

Oriana Sabatini e Paulo Dybala stanno per diventare genitori per la prima volta. Il lieto annuncio è stato dato dalla cantante e modella argentina e dal giocatore della Roma tramite un tenero video nel quale si vede l'ecografia del nascituro. "Primo post di noi tre" è la didascalia scelta per accompagnare la clip condivisa su Instagram sui profili dei futuri mamma e papà.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, la storia d'amore

Oriana Sabatini, 29 anni, e Paulo Dybala, 31 anni, hanno celebrato il loro matrimonio a luglio 2024 in Argentina. La proposta era arrivata a ottobre dell'anno prima, quando la coppia si trovata a Roma. Il calciatore aveva chiesto la mano della cantante davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato proprio della proposta di matrimonio: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece... ho detto subito sì". Sempre a Verissimo, l'artista argentina aveva speso delle dolci parole per il futuro marito: "Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita".