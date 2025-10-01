Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
FAMIGLIA
01 ottobre 2025

Oriana Sabatini e Paulo Dybala diventeranno genitori per la prima volta

Con un video pubblicato sui social, la cantante argentina e il calciatore della Roma hanno annunciato che presto diventeranno mamma e papà

Condividi:
Oriana Sabatini e Paulo Dybala

Oriana Sabatini e Paulo Dybala stanno per diventare genitori per la prima volta. Il lieto annuncio è stato dato dalla cantante e modella argentina e dal giocatore della Roma tramite un tenero video nel quale si vede l'ecografia del nascituro. "Primo post di noi tre" è la didascalia scelta per accompagnare la clip condivisa su Instagram sui profili dei futuri mamma e papà.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, la storia d'amore

Oriana Sabatini, 29 anni, e Paulo Dybala, 31 anni, hanno celebrato il loro matrimonio a luglio 2024 in Argentina. La proposta era arrivata a ottobre dell'anno prima, quando la coppia si trovata a Roma. Il calciatore aveva chiesto la mano della cantante davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato proprio della proposta di matrimonio: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece... ho detto subito sì". Sempre a Verissimo, l'artista argentina aveva speso delle dolci parole per il futuro marito: "Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita".

Leggi anche

Fran Drescher ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Riconoscimenti

Fran Drescher ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno

L'attrice de La Tata è stata insignita del prestigioso riconoscimento nel giorno del suo compleanno

Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie con il pancione

Famiglia

Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie con il pancione

Presto la coppia darà il benvenuto alla piccola Athena

Presto la coppia darà il benvenuto alla piccola Athena

Romina Carrisi, il tenero scatto con il figlio Axel Lupo

MADRI E FIGLI

Romina Carrisi, il tenero scatto con il figlio Axel Lupo

Romina condivide una foto con in braccio il figlio nelle vigne di Al Bano: "Prima vendemmia per Axel"

Romina condivide una foto con in braccio il figlio nelle vigne di Al Bano: "Prima vendemmia per Axel"

Emma Muscat, la dolce foto per il compleanno di Kurt

LA FOTO

Emma Muscat, la dolce foto per il compleanno di Kurt

La cantante ha condiviso una foto con una dolce dedica per il compleanno del compagno Kurt

La cantante ha condiviso una foto con una dolce dedica per il compleanno del compagno Kurt

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity