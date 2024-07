Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati

"Per sempre", ha scritto suI social la cantante a corredo di una foto delle nozze con il calciatore

Paulo Dybala è convolato a nozze con Oriana Sabatini con una cerimonia religiosa celebrata a Buenos Aires, in Argentina.

"Ora sì, per sempre", ha scritto su Instagram la modella e cantante argentina di 28 anni a corredo di un romantico scatto con l'attaccante della Roma e della nazionale argentina di 30 anni.

Tra i tanti commenti al post anche quello di Wanda Nara, che ha scritto: "Siete bellissimi, auguri ragazzi", mentre Alice Campello ha commentato, aggiungendo dei cuori: "I miei ragazzi".

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato dell'amore per Paulo Dybala.

"Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita", aveva raccontato a Silvia Toffanin la cantante, che aveva dedicato al calciatore la canzone Para siempre. "Per me sposarmi è il sogno più importante. Dico sempre a Paulo che questa è la mia Coppa del Mondo, ora posso morire in pace", aveva aggiunto Oriana.

E a proposito della proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi, aveva raccontato: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece... ho detto subito sì".

"Ti amo tanto e sono molto orgoglioso di te. Sono felice per tutto quello che condividiamo e condivideremo insieme", aveva detto Paulo Dybala in un videomessaggio ad Oriana Sabatini.