Cecilia Rodriguez, gli auguri a Ignazio Moser: “Ti amo con tutto il mio cuore, sempre”

Ignazio Moser ha compiuto 33 anni e Cecilia Rodriguez per l'occasione ha pubblicato su Instagram un carosello di tenere fotografie di coppia. "Buon compleanno, ti amo con tutto il mio cuore, sempre...", ha scritto l'influencer, 35 anni, dedicando dolci parole al marito.

Tra le foto pubblicate, anche lo scatto che mostra il momento del bacio durante il matrimonio della coppia, usato come sfondo del cellulare, e la foto davanti al dolce con le candeline per Ignazio Moser.

Anche Ignazio Moser ha condiviso sui social due teneri scatti dei festeggiamenti insieme a Cecilia Rodriguez: "Contro ogni pronostico scollinati anche i 33. Devo dire che quest’anno mia moglie con il regalo si è superata… Anche se posso scartarlo solo tra 3 mesi", ha scritto riferendosi all'arrivo della piccola Clara Isabel.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la loro storia d'amore

Legati dal 2017 dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati nel 2024 in Toscana. Lo scorso maggio, hanno annunciato di essere in attesa di una bambina: "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto, ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. A presto piccola Clara Isabel".

Ospiti a Verissimo avevano parlato proprio del sogno di diventare genitori: "Saremo davvero al completo quando avremo dei figli". "Il mio desiderio più grande è rendere Ignazio papà, di regalargli un figlio. Vorrei allargare la famiglia, diventare mamma perché ho trovato l'uomo giusto per farlo", aveva confidato Cecilia Rodriguez in quell'occasione.