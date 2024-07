Dal primo incontro al Grande Fratello Vip al matrimonio da sogno in Toscana: ripercorriamo la storia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. La coppia ha detto sì in Toscana dopo sette anni d'amore.

Cecilia Rodriguez, 34 anni, e Ignazio Moser, di quasi 32 anni, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017. Sono andati a vivere insieme poco dopo essere usciti dal reality. Il loro amore è cresciuto nel tempo, anche se in sette anni non sono mancati momenti difficili. "Una volta ci siamo lasciati. Stavamo litigando troppo e abbiamo fatto un passo indietro. Servono anche i momenti no", avevano raccontato a Verissimo.

La proposta di matrimonio era arrivata nel 2022. La coppia avrebbe voluto sposarsi nel 2023, ma aveva preferito rimandare le nozze. "Avevamo detto che ci saremmo sposati a ottobre del 2023, ma ci sono dei problemi. Mia zia non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro, e io non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita, e quindi il matrimonio sarà più avanti", aveva spiegato Cecilia Rodriguez.

Si sono sposati il 30 giugno 2024 in Toscana. Belen Rodriguez è stata damigella d'onore della sorella. Piccola damigella anche la figlia della showgirl, Luna Marì, il figlio Santiago ha portato invece gli anelli alla coppia.

