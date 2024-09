Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Ora sogniamo di diventare genitori"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivivono le emozioni del loro matrimonio e svelano i sogni per il futuro: "Saremo davvero al completo quando avremo dei figli"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivivono a Verissimo le emozioni del loro matrimonio. E svelano i sogni per il futuro: "Saremo davvero al completo quando avremo dei figli".

"Il mio desiderio più grande è rendere papà Ignazio, di regalargli un figlio. Vorrei allargare la famiglia, diventare mamma perché ho trovato l'uomo giusto per farlo", aggiunge la modella e influencer, 34 anni, che rivela di sognare un maschietto. Ignazio Moser, 32 anni, invece la corregge: "Maschio o femmina è indifferente".

A Verissimo, la coppia ha rivisto anche le immagini del loro matrimonio. "Quando ho visto Cecilia arrivare all'altare è stata una visione. Un'immagine che porterò sempre con me. Come ha detto anche suo padre Gustavo durante il matrimonio, Cecilia è davvero un pezzo d'oro e non lo dico perché è mia moglie", ha detto Ignazio Moser.