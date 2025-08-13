Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

Estate in dolce attesa per Elisa Visari. L'attrice, 23 anni, mostra in un video sui social il suo pancione alla fine dell'ottavo mese di gravidanza. "Sono 34 settimane che aspetto di usare questo audio… e spacca": è la didascalia del post, che si riferisce all'audio del video in cui si sente la voce di Kylie Jenner: "So, I’m 34 weeks today (Quindi, oggi sono alla 34esima settimana ndr)".

Insieme dal 2020, Andrea Damante, 35 anni, ed Elisa Visari hanno annunciato di aspettare un bambino lo scorso aprile, svelando subito che sarebbe nato un maschietto: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un Mini Dama in arrivo". A giugno il dj ha organizzato per la compagna un baby shower a sorpresa. "Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi. Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti", aveva scritto l'attrice sui social, pubblicando alcuni momenti della festa.

