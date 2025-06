Andrea Damante ed Elisa Visari, il baby shower a sorpresa per il figlio

Elisa Visari ha condiviso su Instagram un carosello di foto scattate durante il baby shower a sorpresa che il compagno Andrea Damante e le amiche hanno organizzato per lei. "Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi", ha scritto l'attrice, 23 anni, sui social.

"Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti", ha proseguito Elisa Visari, aggiungendo alla didascalia alcuni cuoricini azzurri per il maschietto in arrivo.

Come ha raccontato anche nelle storie del suo profilo Instagram, Elisa Visari non sapeva nulla della festa. "Ho capito che c'era qualcosa nell'aria, ma non immaginavo questo. Grata per ognuno di voi", ha scritto, pubblicando la foto di un tenero bacio con il compagno Andrea Damante, 35 anni. E ha aggiunto: "Le mie amiche mi conoscono fin troppo bene", ringraziandole per le scelte fatte nell'allestimento del baby shower.

Andrea Damante ed Elisa Visari, la loro storia d'amore

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, quando - in occasione di San Valentino - avevano pubblicato sui social la prima foto di coppia in cui si scambiavano un dolce bacio.

Ad aprile, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo", hanno comunicato sui social, pubblicando un video in cui era visibile il pancione di Elisa Visari insieme alle ecografie del bimbo che stanno aspettando, un maschietto.