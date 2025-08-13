Mediaset Infinity logo
13 agosto 2025

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi: "Trent'anni di dolcezza, eleganza e bellezza disarmante"

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia: "La voglia continua di stupirti e renderti felice alimenta, giorno dopo giorno, il mio amore per te"

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

"Trent'anni di dolcezza, eleganza e bellezza disarmante. Un tuo sorriso nei giorni difficili è sufficiente per farmi dimenticare tutto ciò che non va": inizia così la dolce dedica di Gianmarco Tamberi a Chiara Bontempi, che ha compiuto 30 anni.

"La voglia continua di stupirti e renderti felice alimenta, giorno dopo giorno, il mio amore per te. Ci ho provato con tanti sforzi in questi anni, ma ti assicuro che non sono mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che sei per me", continua il campione, 33 anni, pubblicando una serie di scatti della moglie in attesa della loro prima figlia che dovrebbe nascere ad agosto.

"Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore. Ti amo alla follia", conclude Gianmarco Tamberi, legato a Chiara Bontempi da più di 15 anni.

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi si sono conosciuti da adolescenti: lei aveva 14 anni, lui 17. Da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati a settembre del 2022 a Pesaro. E a febbraio del 2025 hanno annunciato che sarebbero diventati genitori, svelando poi di essere in attesa di una bambina. A Verissimo avevano condiviso le emozioni di diventare genitori: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Siamo al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi".

