Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: "Siamo felicissimi di diventare genitori, abbiamo aspettato tanto"

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi condividono a Verissimo l'emozione di diventare genitori di una bambina, che dovrebbe nascere a fine agosto 2025.

"Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore. Sono al sesto mese, il termine è il 22 agosto. Da quando l'abbiamo scoperto, il 17 dicembre 2024 il tempo sta volando, abbiamo ancora tante cose da organizzare. Sono felice e molto emozionata", racconta Chiara Bontempi della sua prima gravidanza.

Gianmarco Tamberi, 32 anni, non ha mai nascosto il sogno di diventare papà di una bambina: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".

Per quanto riguarda il nome della piccola, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi non vogliono svelarlo prima della nascita: "Non sarà un nome straniero, ma in realtà non l'abbiamo ancora deciso ufficialmente. Forse ci terremo un paio di opzioni e decideremo all'ultimo".