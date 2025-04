Elisa Visari parla della gravidanza: “Sono incinta di quattro mesi”

Elisa Visari, 23 anni, racconta sul suo profilo Instagram come sta affrontando la sua prima gravidanza dopo aver annunciato di aspettare un bambino insieme ad Andrea Damante.

Rispondendo alle domande dei suoi follower, l'attrice rivela dettagli e confessioni riguardo l'attesa del suo primo figlio: "L'ho scoperto a inizio febbraio quindi ormai sono a quattro mesi. È stato difficilissimo tenere il segreto, ma volevamo tenerci questo momento per noi".

A un follower che chiede il sesso del nascituro, l'attrice risponde: "È un maschietto e stiamo già impazzendo tra vestitini, accessori e scarpine"

"Sto bene, ho avuto solo due settimane in cui sono stata ko e dormivo tutto il giorno. Le prime settimane avevo un po' di nausea, ma ora sto meglio. Ho già ripreso le energie", aggiunge Elisa Visari commentando il suo stato di salute.

La coppia, però, sembra essere lontana dall'aver scelto un nome per il piccolo: "Abbiamo qualche idea, ma non abbiamo ancora deciso al 100%. Ogni settimana ci innamoriamo di un nome nuovo".

Andrea Damante ed Elisa Visari, l'annuncio della gravidanza

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo", aveva scritto Andrea Damante sui social, pubblicando un video in cui è visibile il pancione di Elisa Visari insieme alle ecografie del bimbo.

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, quando - in occasione di San Valentino - avevano pubblicato sui social la prima foto di coppia in cui si scambiavano un bacio.