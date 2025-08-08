Robbie Williams e Ayda Field, "quindici foto per quindici anni" di matrimonio
L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore: "Lo voglio. Per sempre e un giorno in più"
Robbie Williams e Ayda Field festeggiano 15 anni di matrimonio. Per l'anniversario l'attrice, 46 anni, ha pubblicato sui social 15 scatti insieme al cantautore, 51 anni. "15 foto per 15 anni di amore, risate e la giusta dose di follia. Lo voglio. Per sempre e un giorno in più. Attraverserò quel ponte con te. Buon anniversario amore", sono le parole che accompagnano le foto.
Robbie Williams e Ayda Field sono legati dal 2006. Si sono sposati nella villa di Williams a Beverly Hills il 7 agosto 2010. Hanno quattro figli: Theodora Rose (2012), Charlton Valentine (2014), Colette Josephine (2018) e Beau Benedict Enthoven (2020).
In passato Ayda Field - attrice statunitense di origini turche - si era aperta riguardo al suo matrimonio con il cantautore. "La nostra vita sessuale è completamente morta, cancellata dai nostri figli. Non ricordo l'ultima volta che sono andata a letto con Rob nello stesso momento. Quando c'era romanticismo dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche, ma adesso questa cosa è svanita", aveva confessato nel 2022 al podcast Postcards from the Edge.
