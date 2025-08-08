Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Amore
08 agosto 2025

Robbie Williams e Ayda Field, "quindici foto per quindici anni" di matrimonio

L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore: "Lo voglio. Per sempre e un giorno in più"

Condividi:
robbie williams
foto: Instagram

Robbie Williams e Ayda Field festeggiano 15 anni di matrimonio. Per l'anniversario l'attrice, 46 anni, ha pubblicato sui social 15 scatti insieme al cantautore, 51 anni. "15 foto per 15 anni di amore, risate e la giusta dose di follia. Lo voglio. Per sempre e un giorno in più. Attraverserò quel ponte con te. Buon anniversario amore", sono le parole che accompagnano le foto.

Robbie Williams e Ayda Field sono legati dal 2006. Si sono sposati nella villa di Williams a Beverly Hills il 7 agosto 2010. Hanno quattro figli: Theodora Rose (2012), Charlton Valentine (2014), Colette Josephine (2018) e Beau Benedict Enthoven (2020).

In passato Ayda Field - attrice statunitense di origini turche - si era aperta riguardo al suo matrimonio con il cantautore. "La nostra vita sessuale è completamente morta, cancellata dai nostri figli. Non ricordo l'ultima volta che sono andata a letto con Rob nello stesso momento. Quando c'era romanticismo dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche, ma adesso questa cosa è svanita", aveva confessato nel 2022 al podcast Postcards from the Edge.

Leggi anche

Alessandra Amoroso sposerà Valerio Pastore

Coppie

Alessandra Amoroso sposerà Valerio Pastore

La proposta di matrimonio sul palco di Lecce

La proposta di matrimonio sul palco di Lecce

Pierpaolo Pretelli, la foto con Giulia Salemi, Ariadna Romero e Leonardo

FAMIGLIA

Pierpaolo Pretelli, la foto con Giulia Salemi, Ariadna Romero e Leonardo

L'inviato dell'Isola dei Famosi pubblica un ritratto di famiglia

L'inviato dell'Isola dei Famosi pubblica un ritratto di famiglia

Gerry Scotti festeggia il compleanno a La ruota della fortuna

IL COMPLEANNO

Gerry Scotti festeggia il compleanno a La ruota della fortuna

Il conduttore festeggia il suo 69esimo compleanno nello studio de La ruota della fortuna

Il conduttore festeggia il suo 69esimo compleanno nello studio de La ruota della fortuna

Petit e Marisol Castellanos si sono lasciati

L'annuncio

Petit e Marisol Castellanos si sono lasciati

La ballerina conferma sui social la fine della storia con il cantante

La ballerina conferma sui social la fine della storia con il cantante

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity