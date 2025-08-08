Robbie Williams e Ayda Field, "quindici foto per quindici anni" di matrimonio

L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore: "Lo voglio. Per sempre e un giorno in più"

foto: Instagram

Robbie Williams e Ayda Field festeggiano 15 anni di matrimonio. Per l'anniversario l'attrice, 46 anni, ha pubblicato sui social 15 scatti insieme al cantautore, 51 anni. " 15 foto per 15 anni di amore, risate e la giusta dose di follia. Lo voglio. Per sempre e un giorno in più. Attraverserò quel ponte con te. Buon anniversario amore", sono le parole che accompagnano le foto.

Robbie Williams e Ayda Field sono legati dal 2006. Si sono sposati nella villa di Williams a Beverly Hills il 7 agosto 2010. Hanno quattro figli: Theodora Rose (2012), Charlton Valentine (2014), Colette Josephine (2018) e Beau Benedict Enthoven (2020).

In passato Ayda Field - attrice statunitense di origini turche - si era aperta riguardo al suo matrimonio con il cantautore. "La nostra vita sessuale è completamente morta, cancellata dai nostri figli. Non ricordo l'ultima volta che sono andata a letto con Rob nello stesso momento. Quando c'era romanticismo dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche, ma adesso questa cosa è svanita", aveva confessato nel 2022 al podcast Postcards from the Edge.