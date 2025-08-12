Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano

Cristiano Ronaldo sposerà Georgina Rodriguez. Il calciatore, 40 anni, e la compagna, 31 anni, diventeranno marito e moglie. L'annuncio è arrivato sui social con lo scatto dell'anello di fidanzamento. "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", ha scritto Georgina Rodriguez come didascalia del post.

Ronaldo e Georgina si sono conosciuti nel 2016, per caso, nel negozio in cui lei lavorava come commessa. Ronaldo allora era già papà di Cristiano Jr e avrebbe accolto presto anche Mateo ed Eva, i gemelli avuti con la maternità surrogata.

Nel 2017 la coppia ha dato il benvenuto alla loro bambina Alana Martina. E a ottobre del 2021 avevano fatto sapere di essere in attesa di due gemelli, un maschietto e una femminuccia. Ma ad aprile 2022 hanno reso noto di aver perso, durante il parto, uno dei bambini che aspettavano: "Siamo devastati dal dolore. Bimbo nostro, sei il nostro Angelo. Ti ameremo per sempre". Nella stessa occasione hanno annunciato la nascita della figlia Bella Esmeralda. Nel video sotto, ripercorriamo la storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez