Chiara Bacci e Francesco Fasano insieme a New York

Nuova avventura per Chiara Bacci e Francesco Fasano. I due ballerini di Amici24 sono insieme a New York. A testimoniarlo sono gli scatti condivisi sui social, tra cui una foto a Times Square.

Al termine del talent show Chiara Bacci, 22 anni, e Francesco Fasano, 24 anni, avevano ricevuto diverse proposte lavorative, tra cui, per entrambi, una borsa di studio proprio a New York, che hanno deciso di accettare. La ballerina lo aveva anticipato, parlando con Lorella Cuccarini: "Andrò con Francesco a New York ad agosto, con la borsa di studio". Ora sui social i due ballerini documentano la nuova esperienza, compresi foto e video sulle punte e in sala prove.

Nel video sotto, gli highlights di Verissimo Speciale Amici24.