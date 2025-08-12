Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Amici
12 agosto 2025

Chiara Bacci e Francesco Fasano insieme a New York

I due ballerini di Amici24 hanno pubblicato una foto insieme a Times Square

Condividi:
chiara francesco

Nuova avventura per Chiara Bacci e Francesco Fasano. I due ballerini di Amici24 sono insieme a New York. A testimoniarlo sono gli scatti condivisi sui social, tra cui una foto a Times Square.

Al termine del talent show Chiara Bacci, 22 anni, e Francesco Fasano, 24 anni, avevano ricevuto diverse proposte lavorative, tra cui, per entrambi, una borsa di studio proprio a New York, che hanno deciso di accettare. La ballerina lo aveva anticipato, parlando con Lorella Cuccarini: "Andrò con Francesco a New York ad agosto, con la borsa di studio". Ora sui social i due ballerini documentano la nuova esperienza, compresi foto e video sulle punte e in sala prove.

Nel video sotto, gli highlights di Verissimo Speciale Amici24.

Leggi anche

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposano

L'annuncio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sposano

Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social

Il calciatore sposerà la compagna: l'annuncio sui social

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la storia d'amore

Coppie

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la storia d'amore

Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio

Dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio

Loredana Bertè, l'abbraccio con Renato Zero

Amicizia

Loredana Bertè, l'abbraccio con Renato Zero

Loredana Bertè e Renato Zero si incontrano sul palco di La Spezia con un abbraccio che segna la fine di una storica rottura

Loredana Bertè e Renato Zero si incontrano sul palco di La Spezia con un abbraccio che segna la fine di una storica rottura

Lo sfogo di Gaia sul senso di vuoto, ansia e solitudine

Le parole

Lo sfogo di Gaia sul senso di vuoto, ansia e solitudine

La cantante condivide uno sfogo sui social

La cantante condivide uno sfogo sui social

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity