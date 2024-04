Oriana Sabatini verso il matrimonio con Paulo Dybala: "È la mia coppa del mondo"

In attesa di unirsi in matrimonio con il calciatore Paulo Dybala, la cantante e modella Oriana Sabatini condivide a Verissimo la sua favola d'amore e le belle emozioni che sta vivendo. "L'ho conosciuto insieme ad altri amici, ma pensavo che non l'avrei più rivisto - esordisce la ventottenne nella trasmissione di Silvia Toffanin - Invece Paulo è perseverante e da lì è iniziato tutto, mi ha scritto per propormi un appuntamento. All'epoca io non sapevo chi fosse, così ho chiesto a mio padre". La modella ha quindi proseguito spiegando le iniziali difficoltà, dovute alla sua decisione di trasferirsi in Italia per congiungersi al calciatore e dare il via alla loro storia d'amore. E sei anni più tardi, può condividere tutta la gioia per la scelta fatta e per le imminenti nozze, previste per luglio a Buenos Aires: "Per me sposarmi è il sogno più importante. Dico sempre a Paulo che questa è la mia Coppa del Mondo, ora posso morire in pace". Infine, il capitolo legato alla proposta avanzata dal calciatore argentino: "Non mi aspettavo che la facesse davanti alla Fontana di Trevi. Gli parlavo sempre del matrimonio, ma lui temporeggiava e ho pensato che non sarebbe mai successo. Pensavo che era uno scherzo, perché lui me ne ha fatti tanti così, e invece...".