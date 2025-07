Nel giorno in cui avrebbero festeggiato il loro primo mese da marito e moglie, Rute Cardoso rompe il silenzio sui social e ricorda il marito, scomparso in un incidente

"Un mese del nostro 'nemmeno la morte ci separa'. Per sempre, la tua biondina": con queste parole Rute Cardoso rompe il silenzio sui social e ricorda il marito Diogo Jota, scomparso in un incidente lo scorso 3 luglio. Il toccante ricordo arriva nel giorno in cui avrebbero festeggiato il loro primo mese da marito e moglie.

Legati dal 2012, Rute Cardoso e Diogo Jota si sono sposati il 22 giugno del 2025. La coppia ha avuto tre figli: nel 2021 sono diventati genitori di Dinis; nel 2023 è arrivato il secondogenito e a novembre del 2024 hanno accolto la prima figlia femmina.

Nato in Portogallo nel 1996, Diogo Jota è stato giocatore del Porto, del Wolverhampton e del Liverpool. Con la nazionale portoghese ha vinto la UEFA Nations League nel 2018-2019 e nel 2024-2025. Ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André. A dare l'annuncio era stato il Liverpool per cui Diogo Jota giocava.