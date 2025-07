Addio a Diogo Jota. Il calciatore di 28 anni ha perso la vita in un incidente. Soltanto 10 giorni fa aveva celebrato il matrimonio con Rute Cardoso. Diogo Jota lascia la moglie e i loro tre figli piccoli: di 4 anni, 2 anni e 6 mesi. Nello stesso incidente ha perso la vita anche il fratello André.

A dare l'annuncio è stato il Liverpool per cui Diogo Jota giocava. "Il Liverpool Football Club è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito a un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André": è riportato dal club in una nota.

Nato in Portogallo nel 1996, Diogo Jota è stato giocatore del Porto, del Wolverhampton e del Liverpool. Con la nazionale portoghese ha vinto la UEFA Nations League nel 2018-2019 e nel 2024-2025.

Era legato dal 2012 a Rute Cardoso. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta di Dinis. Nel 2023 è arrivato il secondogenito. E a novembre del 2024 hanno accolto la prima figlia femmina. Si erano sposati il 22 giugno del 2025.