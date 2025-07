Un dolcissimo imprevisto per Alessandra Amoroso sul palco del suo concerto ad Asti: "Di solito, quando canto, non sento mai Penelope, poi la sera è lei che fa i concerti nella pancia"

È un'estate in tour con il pancione per Alessandra Amoroso. La cantante, 38 anni, ha raccontato dal palco di Asti un dolcissimo imprevisto per cui ha momentaneamente interrotto la sua esibizione.

"Di solito, quando canto, io non sento mai Penelope perché, dalle mie parti si dice, che è come se la cullassi con il movimento che faccio, poi la sera vi farei vedere io i concerti che fa lei. Adesso invece avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta per cui ho perso il filo, come si è visto, due volte", ha detto Alessandra Amoroso, in attesa di una bambina che nascerà a settembre. Il video dell'esibizione e il video del racconto della cantante sono stati condivisi su TikTok dalla fan page di Alessandra Amoroso.

Ospite a Verissimo, Alessandra Amoroso aveva parlato proprio del suo tour estivo in dolce attesa: "Come tutte le donne che con il pancione vanno a lavorare, lo farò anche io". Della prima gravidanza, la cantante ha detto: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata".