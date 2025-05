Alessandra Amoroso: "Contenta di diventare mamma a 39 anni, sono più consapevole"

Alessandra Amoroso parla a Verissimo della prima gravidanza: "Sono quasi al settimo mese, nascerà a inizio settembre. Mi sento molto bene, anche fisicamente. È come se avessi un super potere".

La cantante è in attesa, con il compagno Valerio Pastore, di una bambina che chiameranno Penelope Maria. Il secondo nome è un omaggio all'amata nonna di Alessandra Amoroso. "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata", afferma la cantante riguardo alla maternità.

Prima della nascita della figlia, Alessandra Amoroso sarà impegnata nel suo tour estivo: "Come tutte le donne che con il pancione vanno a lavorare, lo farò anche io". Per quanto riguarda la storia d'amore con Valerio Pastore, la cantante dice: "Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta. Oggi vivo questa condizione meravigliosa nel mio modo, nel modo giusto per me".