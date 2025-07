Emma Muscat, il baby shower per la figlia: "Ultimi momenti con il pancione"

La cantante festeggia l'arrivo della sua prima figlia e condivide una riflessione sulla maternità: "Questa gravidanza è volata, ancora non riesco a credere che siamo già arrivati al termine"

Emma Muscat festeggia l'arrivo della sua prima figlia. La cantante, 25 anni, ha condiviso sui social alcuni momenti del baby shower organizzato per la bambina e una riflessione sulla maternità: "Mi sto godendo questi ultimi momenti con questo adorabile pancione prima di poterti finalmente tenere tra le braccia, piccola mia".

"Questa gravidanza è volata, ancora non riesco a credere che siamo già arrivati al termine. Grazie a tutti per l’amore e il supporto senza fine. Il baby shower è stato un sogno assoluto, sono così grata per le persone incredibili che ho nella mia vita", ha aggiunto Emma Muscat pronta a diventare mamma insieme al compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019.

Dopo l'annuncio della gravidanza lo scorso marzo, la cantante aveva condiviso a Verissimo le sue emozioni: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta". Poche settimane fa ha svelato sui social di aspettare una femminuccia: "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa".