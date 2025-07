Emma Muscat svela il sesso del figlio che aspetta

Emma Muscat aspetta una bambina. La cantante, 25 anni, lo ha svelato con un video sui social insieme al compagno Kurt Galea. "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa", hanno scritto come didascalia del post del gender reveal.

Emma Muscat aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso marzo. Ospite a Verissimo, aveva parlato della prima gravidanza: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta". Riguardo al gender reveal, Emma Muscat aveva detto: "Sappiamo già se è un maschietto o una femminuccia, ma vogliamo svelarlo più avanti".

La cantante accoglierà la prima figlia con il compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019: "Conviviamo dallo scorso anno. Lui è l'uomo della mia vita. Sin da quando ci siamo conosciuti, abbiamo subito detto di essere fatti l'uno per l'altra".