La cantante, che ha preso parte alla 17esima edizione di Amici, ha annunciato in un'intervista di essere in attesa di un bambino con il compagno Kurt Galea

Emma Muscat diventerà mamma. La cantante maltese, che ha preso parte alla 17esima edizione di Amici, ha annunciato in un'intervista di essere in attesa di un bambino che nascerà ad agosto.

"Questo è un momento bellissimo e ho un annuncio da fare: porto un’altra vita dentro di me", ha detto Emma Muscat, 25 anni, in un'intervista a Chi. La cantante ha rivelato di aver scoperto la gravidanza lo scorso dicembre: "Circa una settimana dopo il mio compleanno (il 27 novembre, ndr), avevo appena compiuto 25 anni. Quindi è arrivato davvero come regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello".

Per quanto riguarda la sua prima gravidanza, Emma Muscat dice: "Provo molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso".

La cantante non nega di essere anche spaventata: "Ma non per il parto. Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è la paura, c’è la felicità, ci sono diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura di quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un momento bellissimo. Sto imparando nuove cose ogni giorno. Adesso in questo periodo mi sto riposando tanto, sto evitando di viaggiare perché mi stanco subito".

Emma Muscat e il compagno non sanno ancora se arriverà un maschietto o una femminuccia: "Vogliamo che sia una sorpresa fino alla fine, abbiamo preparato una lista di nomi sia maschili sia femminili".

Chi è Kurt Galea, il compagno di Emma Muscat

Nata nel 1999 a Malta, Emma Muscat è legata a Kurt Galea dal 2019. Nell'intervista a Chi, la cantante ha raccontato il loro primo incontro: "Ci siamo incontrati in un beach club qui a Malta; poi, poco dopo esserci presentati, sono andata via. Ma una volta arrivata a casa, ho chiamato una mia amica e le ho subito detto: 'Guarda Auri, torniamo indietro, secondo me quel tipo sarà ancora là, voglio conoscerlo'. Ho fatto bene a seguire il mio istinto".

Il compagno della cantante è lontano dall'ambiente musicale: "Kurt vive a Malta e non fa parte del mondo dello spettacolo". Ospite a Verissimo nel 2022, Emma Muscat aveva parlato della sua storia con Kurt: "Sono molto innamorata di lui, è un'anima pura, mi sostiene tantissimo e quando stiamo insieme rido tanto".

La cantante aveva raccontato che Kurt è arrivato in un momento difficile della sua vita: "È stato la luce in un periodo buio. Ero stata lasciata due volte, avevo il cuore a pezzi, è arrivato in un momento in cui stavo davvero male. Lui è stato un dono di Dio, oggi non potrei essere più felice".