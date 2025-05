Emma Muscat parla della gravidanza: "Sono quasi al sesto mese"

Emma Muscat parla a Verissimo della sua prima gravidanza. "Sono quasi al sesto mese, sono di 23 settimane", afferma la cantante. Riguardo al gender reveal, Emma Muscat dice: "Sappiamo già se è un maschietto o una femminuccia, ma vogliamo svelarlo più avanti". La cantante condivide anche le emozioni di diventare mamma: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta".

La cantante accoglierà il primo figlio con il compagno Kurt Galea, a cui è legata dal 2019: "Conviviamo dallo scorso anno. Lui è l'uomo della mia vita. Sin da quando ci siamo conosciuti, abbiamo subito detto di essere fatti l'uno per l'altra".