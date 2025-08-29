Kledi Kadiu, gli auguri per il compleanno del figlio Gabriel: "Ti amo infinitamente"
"La felicità che ci regali giorno per giorno non può essere descritta a parole", scrive il ballerino sui social
Kledi Kadiu rivolge sui social una tenera dedica al secondogenito Gabriel in occasione del suo quarto compleanno. "Tanti auguri vita mia", esordisce su Instagram il ballerino e coreografo, 51 anni, a corredo di uno scatto che lo ritrae con il figlio. Quindi, Kledi prosegue: "La felicità che ci regali giorno per giorno non può essere descritta a parole. Quattro anni che esisti e ci hai insegnato più cose tu a noi che noi a te. Ti amo infinitamente tuo papino".
Kledi Kadiu a Verissimo: la malattia del figlio Gabriel
Sposati dal 2016, Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari sono genitori di Lea e Gabriel, che fin dalla nascita soffre di meningo-encefalite. Proprio la malattia del secondogenito era stata argomento rilevante dell'intervista rilasciata da Kledi a Verissimo. "Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma siamo soddisfatti. La sua gioia di vivere ci sorprenderà. Passo dopo passo sta andando bene", aveva raccontato il ballerino e coreografo. E aveva concluso: "Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti".
Leggi anche
SALUTE
"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16
"Non conosco il tuo nome ma porto la tua storia dentro di me", scrive la vincitrice del GF 16
Matrimonio
Dopo 28 anni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati
Dopo 28 anni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati
Vacanze
Ecco le mete scelte dai Vip per le loro vacanze estive
Ecco le mete scelte dai Vip per le loro vacanze estive