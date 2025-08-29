Kledi Kadiu, gli auguri per il compleanno del figlio Gabriel: "Ti amo infinitamente"

Kledi Kadiu insieme al figlio Gabriel (Instagram_@kledi)

Kledi Kadiu rivolge sui social una tenera dedica al secondogenito Gabriel in occasione del suo quarto compleanno. "Tanti auguri vita mia", esordisce su Instagram il ballerino e coreografo, 51 anni, a corredo di uno scatto che lo ritrae con il figlio. Quindi, Kledi prosegue: "La felicità che ci regali giorno per giorno non può essere descritta a parole. Quattro anni che esisti e ci hai insegnato più cose tu a noi che noi a te. Ti amo infinitamente tuo papino".

Kledi Kadiu a Verissimo: la malattia del figlio Gabriel

Sposati dal 2016, Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari sono genitori di Lea e Gabriel, che fin dalla nascita soffre di meningo-encefalite. Proprio la malattia del secondogenito era stata argomento rilevante dell'intervista rilasciata da Kledi a Verissimo. "Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma siamo soddisfatti. La sua gioia di vivere ci sorprenderà. Passo dopo passo sta andando bene", aveva raccontato il ballerino e coreografo. E aveva concluso: "Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti".