Charlotte Lazzari e Kledi: "10 anni di vita insieme"

Charlotte Lazzari condivide sui social una dedica d'amore per il marito Kledi

Charlotte Lazzari ha condiviso sui social un post per celebrare i 10 anni d'amore con il ballerino Kledi Kadiu.

"10 anni dal ma quindi siamo fidanzati? Direi di sì" così Charlotte ha voluto ricordare l'inizio della relazione con Kledi.

Una storia d'amore che non ha fatto altro che crescere dopo il primo incontro: "E poi la convivenza, una bambina, un matrimonio, un trasloco e un altro bambino… e un cane! Fieri e felici di questa nostra avventura in divenire".

In una storia su Instagram, Charlotte ha ricordato così i traguardi raggiunti insieme a Kledi: "Un mattoncino alla volta verso la vita che abbiamo sempre sognato, senza dimenticarci che la felicità è già qui".

La coppia è sposata dal 2016 e ha due figli, Lea di otto anni e Gabriel di tre.

Kledi Kadiu a Verissimo: la malattia del figlio Gabriel

Kledi Kadiu , ospite a Verissimo, ha parlato della malattia del figlio Gabriel, che fin dalla nascita soffre di meningo-encefalite.

"Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma siamo soddisfatti. La sua gioia di vivere ci sorprenderà. Passo dopo passo sta andando bene", afferma il ballerino.

Kledi riflette su come sia cambiata la sua vita dopo la malattia del figlio: "Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti".

Il ballerino ha poi sottolineato quanto sia per lui fondamentale il continuo sostegno di Charlotte: "Lei è il pilastro, dirige un po' tutto".