Katy Perry e Orlando Bloom confermano la separazione: il comunicato ufficiale

È ufficiale: Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati. Dopo che la notizia era stata anticipata da diversi media, la cantante, 40 anni, e l'attore, 48 anni, hanno deciso di confermare la separazione con un comunicato riportato dalla stampa.

"A causa della grande quantità di interesse e conversazioni recenti riguardanti la relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, i rappresentanti hanno confermato che Orlando e Katy hanno modificato il loro rapporto negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a essere visti insieme come famiglia, poiché la loro priorità condivisa è — e sarà sempre — crescere la loro figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco", sono le parole riportate dalla nota, come riporta Usa Today.

Katy Perry e Orlando Bloom erano legati dal 2016. Nel 2017 avevano già vissuto una crisi che erano riusciti a superare. Erano ufficialmente fidanzati dal 2019. Si sarebbero dovuti sposare nel 2020 in Giappone, ma il matrimonio era stato rimandato a causa della pandemia Covid.

Nel 2020 sono diventati genitori di Daisy Dove: prima figlia della cantante e seconda dell'attore, già papà di Flynn Christopher, nato nel 2011 dal matrimonio con la top model Miranda Kerr. Quello con Orlando Bloom sarebbe stato il secondo matrimonio anche per Katy Perry, già sposata dal 2010 al 2011 con l'attore Russell Brand.

Nel video sotto, altre coppie famose che si sono lasciate nel corso dello scorso anno.