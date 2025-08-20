Chiara Bontempi, la dedica a Gianmarco Tamberi dopo il parto: "È stato la mia roccia per più di 32 ore"

Gianmarco Tamberi, 33 anni, e Chiara Bontempi, 30 anni, sono diventati genitori della piccola Camilla il 14 agosto. A pochi giorni dal parto, la neomamma ha dedicato delle dolci parole al marito che le è stato sempre accanto. "Non ho davvero più parole per descrivere quest’uomo - scrive Chiara Bontempi nel condividere nelle sue storie Instagram una tenera foto di Gianmarco Tamberi con in braccio la figlia - Non mi ha lasciata sola nemmeno per un istante. È stato la mia roccia per più di 32 ore. Mi ha sostenuta, mi ha dato forza, quando io quasi non ne avevo più. Ora ha un’altra preferita ma glielo concediamo. Ti amo".

La coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, che porta il cognome di entrambi i genitori, tramite un post congiunto condiviso sui social: "Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo".

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, l'emozione di diventare genitori raccontata a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano condiviso le emozioni dell'attesa della loro piccola. "Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore", aveva rivelato Chiara a Silvia Toffanin. Anche Gianmarco aveva condiviso la sua felicità nel diventare padre di una bimba: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la loro storia d'amore

Legati da oltre 15 anni e marito e moglie all'ottobre del 2022, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano annunciato di essere in dolce attesa a febbraio 2025. "Un’emozione indescrivibile" - avevano scritto sui social nell'annunciare che presto sarebbero diventati genitori - A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre".