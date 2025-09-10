Maria Grazia Cucinotta condivide su Instagram un tenero carosello di foto per augurare buon compleanno alla figlia Giulia, nata nel 2001 dalla relazione con il marito Giulio Violati. "24 anni di amore puro e di vita meravigliosa grazie a te, amore di mamma", scrive l'attrice, insieme a un cuore rosso, nella didascalia che accompagna gli scatti madre e figlia.

Quest'estate Maria Grazia Cucinotta ha celebrato un altro traguardo importante per se stessa e per la sua famiglia. Il 27 luglio l'attrice ha compiuto 57 anni e per l'occasione ha pubblicato sui social alcuni scatti con la torta di compleanno, mostrando anche un romantico bacio con il marito Giulio Violati.

Maria Grazia Cucinotta, la storia d'amore con Giulio Violati raccontata a Verissimo

A proposito del primo incontro con Giulio Violati, in un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2023, Maria Grazia Cucinotta aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994 a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po' viziato. Ho pensato: Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte". "Dopo 27 giorni di corteggiamento, è crollata", aveva aggiunto Giulio Violati nel corso della stessa intervista. La coppia si era dunque soffermata anche sui momenti difficili affrontati negli anni con impegno e amore. "Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto. A un certo punto eravamo diventati quasi due estranei", aveva raccontato l'attrice. Mentre il marito aveva aggiunto: "Se stiamo insieme da trent'anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori. Poi l'altro dono è nostra figlia Giulia".