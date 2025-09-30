Mediaset Infinity logo
IL MATRIMONIO
30 settembre 2025

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati

L'attore ed ex concorrente del Grande Fratello ha sposato il compagno Alessandro Franchini

Luca Calvani e Alessandro Franchini
Luca Calvani e Alessandro Franchini

Tra la natura delle colline toscane e la luce delle candele, Luca Calvani ha detto sì al compagno Alessandro Franchini.

Insieme dal 2016, la coppia ha deciso di celebrare il loro amore anche il giorno prima delle nozze con una cena intima tra amici e familiari.

Luca Calvani ha raccontato le emozioni provate a Vanity Fair: "Ci siamo ispirati alle rehearsal dinner che vengono organizzate negli Stati Uniti la sera prima della cerimonia, una serata leggera e divertente fra amici. A un certo punto volevamo che calasse il silenzio e che a lume di candela, senza telefoni, potessimo condividere in privato dei pensieri di luce in un'atmosfera sospesa e surreale".

Alla cerimonia erano presenti Bianca, figlia di Luca Calvani, e alcuni ex compagni d'avventura del GF come Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Helena Prestes e Javier Martinez.

Luca Calvani racconta l'amore per Alessandro a Verissimo

In un'intervista del 2024 nello studio di Verissimo, Luca Calvani aveva parlato della storia d'amore con Alessandro Franchini: "Ci siamo dati il primo bacio il 25 giugno del 2016. Io ero già separato dalla mamma di mia figlia Bianca, ma all'inizio ho avuto paura di buttarmi in una storia con lui, per tanti motivi: per proteggere mia figlia, i miei affetti". L'attore aveva raccontato a Silvia Toffanin della sorpresa di Alessandro subito dopo la sua uscita dal Grande Fratello: "Mi ha fatto la sorpresa in albergo. Ho aperto la porta della camera e ho trovato lui. Si è messo in macchina alle dieci di sera ed è venuto a Roma".

