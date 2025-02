Su Instagram, l'attore ed ex concorrente del Grande Fratello scrive un messaggio pieno d'amore per il sedicesimo compleanno della figlia Bianca

"Oggi compi sedici anni. Che dono è stato quello di volerti bene da lontano". Luca Calvani festeggia i sedici anni della figlia Bianca scrivendole una dedica sul suo profilo Instagram.

L'attore ed ex concorrente del Grande Fratello condivide con i suoi follower una foto della figlia e descrive le emozioni provate nell'affrontare quattro mesi lontano da lei: "Nel mezzo dell’oceano di solitudine che sono sono stati questi quattro mesi io ti ho cercato nelle nuvole all’orizzonte. Sognavo i boschi, le nostre camminate, il frusciare delle foglie sotto i tuoi scarponi alle mie spalle".

"Sono fiero di te e spero che tu lo sia sempre di più di te stessa e ti auguro la determinazione di inseguire i tuoi sogni. Io sempre ad un passo, pronto a prenderti in un abbraccio", conclude Luca Calvani nella didascalia del post.

Luca Calvani, l'amore per la figlia Bianca raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo nella puntata del 2 febbraio, Luca Calvani aveva ripercorso la sua avventura nella Casa del GF e aveva parlato della gioia dell'essere papà di sua figlia Bianca: "Credo che la paternità ti restituisca tanto di quello che è stato essere figlio. È un'esperienza per cui non esiste un manuale. Mia figlia ogni giorno è diversa, cresce e cambia. E anche io sono diverso ogni giorno. Dobbiamo dare gli strumenti ai nostri figli per essere responsabili, per scegliere e per prendere una posizione".

Nel corso dell'intervista, l'attore aveva raccontato a Silvia Toffanin il primo incontro con la figlia dopo l'uscita dal reality: "Ho un bellissimo rapporto con lei. Non mi ha criticato, ma mi ha detto per fortuna sei tornato. Mi ha abbracciato forte".