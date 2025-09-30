"31 anni fa se ne andava la persona più importante della mia vita, mia sorella Anna".

Con una foto della sua infanzia condivisa nelle storie Instagram, Asia Argento desidera ricordare la sorella Anna, scomparsa nel 1994 in seguito a un incidente stradale.

"Posso solo dire che il tempo non cura le ferite, anzi. Mi manchi ogni giorno angelo", sono le toccanti parole scritte dall'attrice accanto alla foto.

Nello scatto, vediamo Asia e sua sorella Fiore Argento insieme ad Anna. Fiore Argento è la sorella maggiore ed è nata nel 1970 dal matrimonio di Dario Argento con Marisa Casale.

Anna Ceroli Nicolodi era nata nel 1972 dalla relazione di Daria Nicolodi con lo scultore Mario Ceroli. Daria Nicolodi ha poi avuto la figlia Asia nel 1975 dalla successiva relazione con Dario Argento.

Asia Argento, il dolore per la morte della sorella Anna

In un'intervista a Verissimo nel febbraio del 2024, Asia e Fiore Argento avevano parlato del dolore per la scomparsa della sorella Anna.

"Ero da sola a casa quando ho saputo della morte di Anna. Ho dovuto aspettare due ore prima che tornassero papà e Asia. Non sapevo come dirlo, che parole usare", aveva ricordato Fiore Argento, "Il primo ad arrivare era stato mio padre che è rimasto di marmo e si è chiuso nella sua stanza fino al giorno dopo. Poi è arrivata Asia e l'ho dovuto dire anche a lei".

Asia Argento aveva ricordato con dolore quei momenti: "Io avevo 19 anni e Fiore 24. Lei ha dovuto portare il peso da sola in quell'occasione perché sua madre non c'era, mia madre non c'era, papà si è chiuso. Siamo rimaste sotto shock per mesi. In quell'occasione i nostri genitori non avevano saputo proteggerci, forse non sapevano proteggersi neanche loro stessi, quindi ci hanno abbandonate a noi stesse", ricorda Asia Argento.