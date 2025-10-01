Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. L'ex corteggiatore, 22 anni, e l'ex tronista, 26 anni, di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro storia d'amore tramite un comunicato congiunto condiviso via social.

"Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole - si legge nella storia condivisa da Martina e Ciro - La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile. Grazie per averi sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi".

Riguardo le motivazioni della rottura, l'ex coppia di Uomini e Donne aggiunge: "I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà per sempre così".