Ilary Blasi e Bastian Muller, il romantico video di coppia a Parigi

Ilary Blasi, 44 anni, e il fidanzato Bastian Muller, 38 anni, hanno condiviso sui rispettivi profili social un video che li ritrae in un romantico momento di coppia a Parigi, con sullo sfondo la tour Eiffel illuminata. "Ricordi per sempre", è la didascalia scritta in francese, accompagnata da un cuore rosso, scelta per la pubblicazione su Instagram. Insieme al video, anche uno scatto in bianco e nero di Ilary Blasi e Bastian Muller intenti a guardare l'iconico simbolo della capitale francese.

La complicità e la serenità della storia d'amore di Ilary e Bastian traspare anche da alcune tenere foto ricordo del loro recente week-end all'Oktoberfest. Negli scatti pubblicati sui social si vede la coppia scambiarsi anche un dolce bacio. Entrambi hanno indossato abiti tradizionali bavaresi, un omaggio alla Germania, Paese di origine di Bastian.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la storia d'amore

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia dal 2023. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva raccontato come è nata la loro storia d'amore.

Parlando di Bastian, Ilary aveva confidato: "Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto". Mamma di Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016) - nati dal matrimonio con Francesco Totti, terminato nel 2022 -, la conduttrice aveva anche rivelato come il compagno è riuscito a farsi accogliere all'interno della sua famiglia, aggiungendo: "Sono tutti pazzi di lui".