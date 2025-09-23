Ilary Blasi e Bastian Muller, lo scatto di coppia all'Oktoberfest
La coppia condivide su Instagram alcune foto ricordo del loro weekend in famiglia al celebre festival tedesco
Ilary Blasi, 44 anni, e il fidanzato Bastian Muller, 38 anni, hanno condiviso sui rispettivi profili social alcune tenere foto ricordo del loro week-end all'Oktoberfest, celebre festival che si svolge ogni anno a Monaco di Baviera. Negli scatti si vede la coppia scambiarsi anche un dolce bacio, lasciando così trasparire la complicità e la serenità di questa storia d'amore. Entrambi indossano abiti tradizionali bavaresi, un omaggio al Paese di origine di Bastian. In questa breve vacanza in Germania insieme a Ilary anche la sorella Melory.
Ilary Blasi e Bastian Muller, la storia d'amore
Ilary Blasi e Bastian Muller sono insieme dal 2023. In un'intervista a Verissimo, la conduttrice aveva raccontato come è nata la loro storia d'amore.
Parlando del compagno, Ilary Blasi aveva confidato: "Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto". Mamma di Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016) - nati dal matrimonio con Francesco Totti, terminato nel 2022 -, la conduttrice aveva anche rivelato come Bastian è riuscito a farsi accogliere all'interno della sua famiglia, aggiungendo: "Sono tutti pazzi di lui".
