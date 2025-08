Maria Grazia Cucinotta ha compiuto 57 anni, il bacio con Giulio Violati

Come raccontato sui social, l'attrice ha festeggiato il compleanno a Messina in compagnia della sua famiglia

Maria Grazia Cucinotta ha festeggiato il suo 57esimo compleanno con il marito Giulio Violati

Festa in famiglia per Maria Grazia Cucinotta, che il 27 luglio ha compiuto 57 anni. L'attrice ha condiviso sui social alcuni scatti con la torta di compleanno, mostrando anche un romantico bacio con il marito Giulio Violati. "Saluto luglio ringraziandovi tutti in ritardo per gli affettuosi auguri di compleanno, che ho festeggiato con la mia famiglia nella mia Messina. Baci a tutti", scrive Maria Grazia Cucinotta su Instagram. Da Rosanna Banfi a Milena Miconi, da Elisabetta Gregoraci a Vladimir Luxuria, in risposta al post sono arrivati tantissimi messaggi di auguri da parte di personaggi dello spettacolo, amici e fan dell'attrice.

Maria Grazia Cucinotta, la storia d'amore con Giulio Violati raccontata a Verissimo

"Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994 a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po' viziato. Ho pensato: Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte". Con queste parole, in un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2023, Maria Grazia Cucinotta aveva ricostruito il primo incontro con Giulio Violati, l'uomo che poi sarebbe diventato suo marito. "Dopo 27 giorni di corteggiamento, è crollata", aveva aggiunto lo stesso Giulio Violati durante la stessa intervista. La coppia si era dunque soffermata anche sui momenti difficili superati con impegno e amore. "Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto. A un certo punto eravamo diventati quasi due estranei", aveva raccontato l'attrice. Mentre il marito aveva aggiunto: "Se stiamo insieme da trent'anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori. Poi l'altro dono è nostra figlia Giulia".