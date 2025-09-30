Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
LA FOTO
30 settembre 2025

Emma Muscat, la dolce foto per il compleanno di Kurt: "La nostra piccola famiglia"

Emma Muscat ha condiviso una foto con una dolce dedica in occasione del compleanno del compagno Kurt

Condividi:
Emma Muscat

“La nostra piccola famiglia”. Con queste dolci parole inizia il post di Emma Muscat dedicato al compleanno del compagno Kurt Galea.

Sul suo profilo Instagram, la cantante condivide un tenero scatto della coppia mentre Kurt tiene in braccio la piccola Mila, nata lo scorso luglio.

"Buon compleanno al miglior compagno e ora al papà più fantastico. Io e Mila siamo così fortunati ad averti", scrive Emma Muscat nella didascalia del post.

Emma Muscat, la gioia di diventare mamma

Il 28 luglio del 2025, Emma Muscat è diventata mamma della piccola Mila Rae. La cantante, 25 anni, aveva annunciato sui social la nascita della figlia, pubblicando i primi scatti con il compagno e la loro figlia: "Un amore come mai prima d'ora. Benvenuta al mondo, nostra preziosa bambina - Mila Rae Galea - nata il 28/07/25. Ti adoriamo".

A Verissimo la cantante aveva parlato della prima gravidanza: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta".

Leggi anche

Asia Argento ricorda la sorella Anna

IL RICORDO

Asia Argento ricorda la sorella Anna

Su Instagram, l'attrice ricorda la sorella Anna, scomparsa nel 1994 in un incidente stradale

Su Instagram, l'attrice ricorda la sorella Anna, scomparsa nel 1994 in un incidente stradale

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati

IL MATRIMONIO

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati

L'attore ed ex concorrente del Grande Fratello ha sposato il compagno Alessandro Franchini

L'attore ed ex concorrente del Grande Fratello ha sposato il compagno Alessandro Franchini

Ilary Blasi a Parigi con Bastian Muller

COPPIE

Ilary Blasi a Parigi con Bastian Muller

La coppia condivide un romantico video della vacanza a Parigi

La coppia condivide un romantico video della vacanza a Parigi

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

L'ANNUNCIO

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine del loro amore durato 17 anni

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine del loro amore durato 17 anni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity