Emma Muscat, la dolce foto per il compleanno di Kurt: "La nostra piccola famiglia"

Emma Muscat ha condiviso una foto con una dolce dedica in occasione del compleanno del compagno Kurt

“La nostra piccola famiglia”. Con queste dolci parole inizia il post di Emma Muscat dedicato al compleanno del compagno Kurt Galea.

Sul suo profilo Instagram, la cantante condivide un tenero scatto della coppia mentre Kurt tiene in braccio la piccola Mila, nata lo scorso luglio.

"Buon compleanno al miglior compagno e ora al papà più fantastico. Io e Mila siamo così fortunati ad averti", scrive Emma Muscat nella didascalia del post.

Emma Muscat, la gioia di diventare mamma

Il 28 luglio del 2025, Emma Muscat è diventata mamma della piccola Mila Rae. La cantante, 25 anni, aveva annunciato sui social la nascita della figlia, pubblicando i primi scatti con il compagno e la loro figlia: "Un amore come mai prima d'ora. Benvenuta al mondo, nostra preziosa bambina - Mila Rae Galea - nata il 28/07/25. Ti adoriamo".

A Verissimo la cantante aveva parlato della prima gravidanza: "Non potrei essere più felice, per me è un miracolo. Sono contenta".