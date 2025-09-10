Raoul Bova, Anna Tatangelo e gli altri ospiti del 13 e 14 settembre
Ecco i primi ospiti di Verissimo previsti per sabato 13 e domenica 14 su Canale 5
Sabato 13 e domenica 14 settembre torna Verissimo con una nuova stagione ricca di sorprese. Su Canale 5, a partire dalle 16,30, ci aspettano interviste esclusive e grandi emozioni.
Tra i primi ospiti annunciati: Raoul Bova, Anna Tatangelo, Luciana Littizzetto, Antonia Salzano Acutis, Michelle Hunziker e Katia Ricciarelli.
Appuntamento nei pomeriggi di sabato 13 e domenica 14 settembre, a partire dalle 16,30, su Canale 5 con Verissimo.
