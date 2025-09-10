Mediaset Infinity logo
10 settembre 2025

Raoul Bova, Anna Tatangelo e gli altri ospiti del 13 e 14 settembre

Ecco i primi ospiti di Verissimo previsti per sabato 13 e domenica 14 su Canale 5

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna Verissimo con una nuova stagione ricca di sorprese. Su Canale 5, a partire dalle 16,30, ci aspettano interviste esclusive e grandi emozioni.

Tra i primi ospiti annunciati: Raoul Bova, Anna Tatangelo, Luciana Littizzetto, Antonia Salzano Acutis, Michelle Hunziker e Katia Ricciarelli.

Appuntamento nei pomeriggi di sabato 13 e domenica 14 settembre, a partire dalle 16,30, su Canale 5 con Verissimo.

Addio a Paul Baccaglini

Lutto

Addio a Paul Baccaglini

L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni

L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni

Filippa Lagerbäck sulla chirurgia estetica: "Vorrei invecchiare riconoscendomi"

SOCIAL

Filippa Lagerbäck sulla chirurgia estetica: "Vorrei invecchiare riconoscendomi"

La conduttrice tv ha risposto a un follower su Instagram riguardo il tema della chirurgia estetica

La conduttrice tv ha risposto a un follower su Instagram riguardo il tema della chirurgia estetica

Maria Grazia Cucinotta, la dedica alla figlia per il compleanno

Madri e figlie

Maria Grazia Cucinotta, la dedica alla figlia per il compleanno

Sui social lo scatto con la figlia avuta con il marito Giulio Violati

Sui social lo scatto con la figlia avuta con il marito Giulio Violati

Onur Tuna, lo scatto social con la fidanzata

COPPIE

Onur Tuna, lo scatto social con la fidanzata

L'attore turco di Forbidden Fruit pubblica una tenera foto con Yasemin Yazıcı

L'attore turco di Forbidden Fruit pubblica una tenera foto con Yasemin Yazıcı

