10 settembre 2025

Onur Tuna, lo scatto social con la fidanzata

L'attore turco che in Forbidden Fruit interpreta Alihan condivide sui social una tenera foto con la fidanzata Yasemin Yazıcı

Onur Tuna con la fidanzata
Instagram @onurtuna, credito Gökalp

Onur Tuna, 40 anni, attore turco conosciuto anche in Italia grazie al ruolo di Alihan nella serie Forbidden Fruit, condivide sui social una foto insieme alla fidanzata Yasemin Yazıcı, 28 anni, per augurarle buon compleanno. "Buon compleanno amore mio. Il sorriso ti dona molto", scrive Onur Tuna, insieme a un cuore rosso, nella didascalia che accompagna il tenero ritratto di coppia scattato dal fotografo Gökalp.

Nato a Çanakkale il 2 luglio 1985, Onur Tuna fa il suo debutto nel mondo della recitazione da bambino, quando a sei anni ottiene la sua prima parte a teatro. Oltre a formarsi come attore, Onur studia anche economia all'Università e canto. Parallelamente alla carriera nel mondo delle serie tv turche, Onur ottiene successo anche come cantante, pubblicando svariati singoli. Nel 2018 veste i panni del protagonista maschile, accanto alla protagonista femminile Sevda Erginci, nella serie Forbidden Fruit, dove interpreta Alihan Taşdemir.

Onur Tuna, chi è la fidanzata Yasemin Yazıcı

Dal 2022 Onur Tuna è legato a Yasemin Yazıcı, attrice turca nata l'8 settembre 1997 a Istanbul. Oltre alla recitazione, Yasemin studia anche danza e canto, e antropologia a Londra. Dal 2021 a oggi l'attrice ha collezionato diversi ruoli in serie tv, film e spettacoli teatrali.

