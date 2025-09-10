Mediaset Infinity logo
10 settembre 2025

Filippa Lagerbäck sulla chirurgia estetica: "Non giudico nessuno, ma vorrei invecchiare riconoscendomi"

Su Instagram, la conduttrice tv ha risposto a un follower riguardo il tema della chirurgia estetica

Filippa Lagerback e Daniele Bossari come Heidi e Peter

Nelle storie del suo profilo Instagram, Filippa Lagerback risponde ad alcune domande dei suoi follower. Dall'esperienza della maternità all'imminente compleanno, la conduttrice affronta diversi argomenti personali tra cui quello della chirurgia estetica.

"Chirurgia estetica sì o no?", chiede un follower. "Per ora no. Non giudico nessuno per la propria esigenza, ma vorrei invecchiare riconoscendomi", è la risposta Filippa Lagerback che continua con ironia, "Anche se ogni tanto la mattina guardandomi allo specchio, mi chiedo ma quello chi è?".

Filippa Lagerback e Daniele Bossari, il compleanno della figlia Stella

Nel luglio 2025, Filippa Lagerback e Daniele Bossari avevano festeggiato il 22esimo compleanno della figlia Stella.

Su Instagram, la coppia aveva scritto dei dolci auguri con un carosello di foto di famiglia: "Che la gioia e lo stupore siano sempre con te. Ti amiamo tanto, auguri Pulce!".

Daniele Bossari a Verissimo: "Mia figlia sogna di diventare regista"

Ospite a Verissimo, Daniele Bossari aveva parlato del rapporto con la figlia. "Stella sogna di diventare una regista. Spero che mia figlia possa realizzare tutti i suoi sogni e che possa essere sempre felice. Io e Filippa le diamo la carica sotto questo aspetto", aveva confidato il conduttore a Silvia Toffanin.

