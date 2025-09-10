Filippa Lagerbäck sulla chirurgia estetica: "Non giudico nessuno, ma vorrei invecchiare riconoscendomi"
Su Instagram, la conduttrice tv ha risposto a un follower riguardo il tema della chirurgia estetica
Nelle storie del suo profilo Instagram, Filippa Lagerback risponde ad alcune domande dei suoi follower. Dall'esperienza della maternità all'imminente compleanno, la conduttrice affronta diversi argomenti personali tra cui quello della chirurgia estetica.
"Chirurgia estetica sì o no?", chiede un follower. "Per ora no. Non giudico nessuno per la propria esigenza, ma vorrei invecchiare riconoscendomi", è la risposta Filippa Lagerback che continua con ironia, "Anche se ogni tanto la mattina guardandomi allo specchio, mi chiedo ma quello chi è?".
Filippa Lagerback e Daniele Bossari, il compleanno della figlia Stella
Nel luglio 2025, Filippa Lagerback e Daniele Bossari avevano festeggiato il 22esimo compleanno della figlia Stella.
Su Instagram, la coppia aveva scritto dei dolci auguri con un carosello di foto di famiglia: "Che la gioia e lo stupore siano sempre con te. Ti amiamo tanto, auguri Pulce!".
Daniele Bossari a Verissimo: "Mia figlia sogna di diventare regista"
Ospite a Verissimo, Daniele Bossari aveva parlato del rapporto con la figlia. "Stella sogna di diventare una regista. Spero che mia figlia possa realizzare tutti i suoi sogni e che possa essere sempre felice. Io e Filippa le diamo la carica sotto questo aspetto", aveva confidato il conduttore a Silvia Toffanin.
Leggi anche
OSPITI
Ecco i primi ospiti di Verissimo previsti per sabato 13 e domenica 14 su Canale 5
Ecco i primi ospiti di Verissimo previsti per sabato 13 e domenica 14 su Canale 5
Lutto
L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni
L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni
Madri e figlie
Sui social lo scatto con la figlia avuta con il marito Giulio Violati
Sui social lo scatto con la figlia avuta con il marito Giulio Violati