Raffaella Fico e Armando Izzo: "Il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati"

"Io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita": con queste parole Armando Izzo annuncia sui social di aver perso il bambino che aspettava insieme a Raffaella Fico.



"Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", aggiunge il calciatore, 33 anni, chiedendo il rispetto della privacy in un momento così doloroso: "Chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata". "L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore", conclude Armando Izzo.



"Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto": sono invece le prime parole di Raffaella Fico dopo la perdita.