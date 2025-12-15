Gli highlights di Verissimo del 13 e del 14 dicembre

Dal dolce annuncio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ai recenti problemi di salute di Rosanna Banfi: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 dicembre.



Enrica Bonaccorti ha parlato della sua battaglia contro il tumore al pancreas: "Non sono disperata anche se non ho tantissime speranze". Ambra Orfei ha condiviso il dolore per la scomparsa del marito: "È morto il giorno di Natale per un infarto".

Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato, ha lanciato la sua richiesta di aiuto: "Non si può sempre aspettare il fatto più grave per poi portarci dei fiori e fare delle fiaccolate". Joaquín Cortés ha parlato dei suoi problemi di salute: "Avrei potuto non esserci più".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 dicembre.