È morto Rob Reiner: addio al regista di Harry ti presento Sally

Rob Reiner e la moglie Michele Singer

Addio a Rob Reiner. Il regista del film cult Harry, ti presento Sally... è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua casa di Brentwood, a Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer. Secondo quanto riportato da diverse testate statunitensi, entrambi presentavano lacerazioni compatibili con ferite da arma da taglio. La polizia di Los Angeles (LAPD) sta indagando sul caso.

Rob Reiner, chi era il regista di Harry, ti presento Sally...

Figlio dell'attore Carl Reiner, Rob Reiner nasce a New York il 6 marzo 1947. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come autore comico negli anni '60, lavorando al fianco di Steve Martin. Nel corso degli anni '70, Rob Reiner interpreta il ruolo di Michael Stivic nella sitcom All in the Family. Negli anni '80 esordisce come regista e, nel 1989, realizza il film cult Harry, ti presento Sally… con Billy Crystal e Meg Ryan. Negli anni '90 inizia una collaborazione con Stephen King con i film Stand by Me - Ricordo di un'estate e Misery non deve morire. Nel 1999 Rob Reiner riceve l'ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame. Negli ultimi anni della sua vita torna a fare l'attore, lavorando in serie tv di successo come The Bear.