Rosanna Banfi guarita dal tumore ai polmoni: "È finita"

Accanto al padre Lino, Rosanna Banfi parla del suo stato di salute a Verissimo, dopo che a novembre aveva pubblicato sui social una foto che la ritraeva in ospedale. "Dopo 16 anni, 'l’ospite' assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della 'mia' casa. L’abbiamo cacciato a calci. Tutto qua", aveva scritto l'attrice, 62 anni, nella didascalia che accompagnava lo scatto.

"Questa estate avevo una tosse persistente che, anche se poi si è scoperto non c'entrare nulla con il tumore, è stata la cosa che mi ha allarmato - racconta Rosanna Banfi - Mi è venuta in mente Eleonora Giorgi, quando anche qui a Verissimo raccontava della tosse persistente che aveva. Così a luglio sono andata a fare una TAC e hanno visto che avevo un'ombra sul polmone che però poteva essere legata a un post Covid, a un'infezione polmonare o a un tumore. Si è poi rivelato essere un tumore. Ho avuto la fortuna di toglierlo, era piccolissimo. Un grande spavento, ma poi ho ricevuto la chiamata dal professore che mi ha detto 'è finita qua'".

Rosanna Banfi era già stata operata per un tumore al seno nel 2009.