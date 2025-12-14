Joaquín Cortés, ballerino e coreografo spagnolo classe 1969, torna a Verissimo. Il celebre artista noto per aver portato il flamenco a livello internazionale parla dei problemi di salute che ha dovuto affrontare in passato e che l'hanno portato al ricovero in ospedale.

"Stavo andando in un teatro per il terzo spettacolo della giornata - racconta Joaquín Cortés - quando ho iniziato a sentirmi un po' male e sono andato all'ospedale. Pensavo fosse una cosa da nulla, poi, invece, mi hanno misurato l'ossigeno e hanno visto che era bassissimo. Così decidono di ricoverarmi, mi fanno visite su visite. Probabilmente se fossi andato a esibirmi al terzo teatro a San Sebastian oggi non sarei stato qui. La diagnosi è stata asma insieme alla polmonite. Sono stato fermo due o tre mesi".