Kay La Ferrera, il vincitore dell'ultima edizione di Tu Si Que Vales: "Faccio magie da quando avevo 6 anni"

Kay La Ferrera, vincitore dell'ultima edizione di Tu Si Que Vales a soli 10 anni, si racconta a Verissimo. Classe 2015, il piccolo Kay parla della sua passione per la magia e dell'amore per la sua famiglia di origini giapponesi.

"Sono contentissimo di aver vinto, ci speravo ma non me lo aspettavo di vincere - dice il piccolo Kay a Silvia Toffanin - Dopo aver vinto, a scuola mi hanno fatto i complimenti, le cuoche della mensa mi hanno anche regalato una coppa e dei palloncini".

Riguardo la partecipazione a Tu Si Que Vales, Kay La Ferrera aggiunge: "Ho sempre sognato di partecipare al programma, poi quando il mio presidente del Club Magico di Roma mi ha detto che sarei andato sono stato contentissimo". Kay si è avvicinato al mondo dell'illusionismo grazie a suo zio: "Faccio magie da quando avevo 6 anni. Da grande voglio fare il mago".