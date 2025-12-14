Enrica Bonaccorti torna a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore al pancreas, che ha annunciato di avere lo scorso settembre. "Va meglio, sono molto più forte e positiva - risponde la conduttrice e paroliera quando Silvia Toffanin le chiede come sta - La chemio e la radio le ho affrontate bene. In questo periodo ho avuto molta più serenità e accudimento in famiglia grazie a mia figlia, l'amore è attenzione e lei ne ha tantissime per me". Anche in trasmissione Enrica è accompagnata dalla figlia Verdiana.

"Non sono disperata, non ho tantissime speranze ma non sono disperata", aggiunge Enrica Bonaccorti. "Finché io ti sto accanto non ti tocca nessuno, non esiste - replica Verdiana nel sostenere la mamma - Mia mamma è la mia ragione di vita insieme a mio figlio. Ho una rete di amiche che ringrazierò sempre, che sono le mie sorelle, la mia famiglia allargata".

Riguardo gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, Enrica Bonaccorti dice: "Il prossimo step è tra meno di un mese, quando avrò finalmente la risposta su quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Ho fatto tantissima radioterapia e i risultati non si possono vedere prima di un mese. Mi sento bene ma anche debole, anche se così si può vivere benissimo. Tra un mese saprò se dovrò continuare con le cure o non fare nulla. Magari, chissà, sarò guarita".