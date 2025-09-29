Mediaset Infinity logo
29 settembre 2025

Enrica Bonaccorti: "Mi è successa la stessa cosa di Eleonora Giorgi"

L'attrice pubblica sui social una foto in sedia a rotelle: "L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa"

Condividi:
enrica bonaccorti

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è": con queste parole Enrica Bonaccorti, 75 anni, annuncia sui social di avere un importante problema di salute. Pubblicando uno scatto sulla sedia a rotelle, l'attrice aggiunge: "Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa".

Accanto a lei nella foto la figlia Verdiana Pettinari: "Siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".

Nel 2023, Enrica Bonaccorti era stata operata d'urgenza al cuore. "Ho rischiato di morire. Avevo tutte le arterie ostruite, mi hanno operata subito. Sono stata otto ore a cuore aperto", aveva raccontato a Verissimo. In un'altra occasione anche la figlia Verdiana Pettinari aveva parlato a Verissimo di quel grave problema di salute della mamma: "Sono stati mesi tosti, complicati. Non riuscivo a immaginare una vita senza mia mamma".

