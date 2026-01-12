Angelo Pisani pubblica su Instagram dei teneri auguri in occasione dei 50 anni di Katia Follesa, ex compagna e madre di sua figlia Agata, nata il 25 gennaio 2010. "Io so. Tu sai. Aghy sa. Tutto torna! Buon compleanno Folletta", scrive il comico nella didascalia che accompagna un carosello di fotografie condiviso sui social che immortalano dei dolci momenti in famiglia.

L'amore tra Angelo Pisani e Katia Follesa era nato nel 2006 e, 4 anni dopo, era stato coronato dalla nascita della loro unica figlia, Agata. Nel 2018 era arrivata anche la proposta di matrimonio, ma non si sono mai sposati. I due si sono separati nel 2023, ma lo hanno reso noto un anno e mezzo dopo tramite un video pubblicato sui social.