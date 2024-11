Katia Follesa parla della separazione dal compagno Angelo Pisani

Katia Follesa parla per la prima volta in tv della fine della sua relazione con Angelo Pisani, a cui era legata dal 2006 e con cui ha avuto la figlia Agata.

"Per molti la separazione non è rosea perché c'è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci. Abbiamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolti", spiega la comica, 48 anni.

In passato Katia e Angelo avevano affrontato anche un percorso di terapia di coppia: "Nonostante la terapia di coppia, non volevamo andare avanti per avere davanti a noi un'immagine di tensione e, a volte, di ansia. Per questo abbiamo deciso di percorre strade differenti". Katia Follesa e Angelo Pisani rimangono però sempre una famiglia per loro figlia Agata: "Angelo è un papà meraviglioso che c'è per sua figlia, ma anche per la sua ex compagna".