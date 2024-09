Katia Follesa e Angelo Pisani si sono separati: la conferma in un video

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono separati. Dopo mesi di rumor, la conferma è arrivata dai due comici in un video. "Io e Angelo ci siamo separati", ha detto Katia Follesa in un video sui social dai toni ironici, che da sempre contraddistinguono la coppia. "Non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati", ha aggiunto la comica.

"Sì, ma due anni fa", aggiunge il comico. Katia lo corregge: "Un anno e mezzo" . "Non l'abbiamo detto prima per un semplice motivo: non fregava niente a nessuno. Però siccome ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, un po' di congetture qua e là, abbiamo detto: 'ma facciamo che lo diciamo noi?'", conclude Katia Follesa.

"Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse. Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo", ha aggiunto la comica come didascalia del video.

Katia Follesa, 48 anni, e Angelo Pisani, 45 anni, erano legati dal 2006. Nel 2010 sono diventati genitori di Agata. Nel 2018 era arrivata anche la proposta di matrimonio, ma non si sono mai sposati.

In 17 anni insieme non sono mancati momenti difficili, ma in passato erano riusciti a superarli. "Ci siamo separati per sfinimento: non avevamo più le forze di rimettere in piedi la nostra relazione. Siamo stati separati in modo anomalo: uscivamo comunque insieme, facevamo le vacanze insieme, dopo un po’ abbiamo deciso di riprovarci", avevano raccontato in un'intervista nel 2022.

Ospite a Verissimo, Katia Follesa aveva raccontato di aver intrapreso anche un percorso di terapia di coppia con l'ex compagno. "La terapia non serve a provare a risolvere il singolo problema, ma permette di esplorare dentro di noi per capire cosa possiamo evitare di portare dentro la coppia. La consiglio a tutti", aveva detto la comica.