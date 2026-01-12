Domenica 11 gennaio si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026. L'atteso evento che celebra annualmente i migliori film e serie tv si è svolto a Los Angeles ed è stato presentato dalla comica statunitense Nikki Glaser.

Accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner, Timothée Chalamet si è aggiudicato il suo primo Golden Globe trionfando nella categoria Miglior attore di commedia per Marty Supreme. Tra i vincitori della serata Jean Smart che ha vinto come Miglior attrice in una serie comedy.

A Paul Thomas Anderson la Miglior regia per Una battaglia dopo l'altra.

La cerimonia dei Golden Globe 2026 verrà ricordata anche per i look sfoggiati dalle star sul red carpet. Tra i più apprezzati quelli di Jennifer Lopez, Selena Gomez, Jacob Elordi, Miley Cyrus e Amal e George Blooney.

Nel video sopra, ripercorriamo i vincitori e i look dei Golden Globe 2026.